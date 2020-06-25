Hakkari’de haşerelere karşı ilaçlama çalışması

Hakkari Belediyesi, vatandaşların daha rahat bir yaz sezonu geçirmesi amacıyla larva, sivrisinek ve haşereye karşı ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı.

Hakkarili vatandaşlar, belediyenin aralıksız sürdürdüğü ilaçlama çalışmaları ile bu yazı rahat ve huzurlu geçirecek. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde düzenli olarak ilaçlama yaparak; larva, sivrisinek ve karasinek mücadelesinde hedefe ulaşmayı amaçlıyor.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ilaçlama çalışmalarının da hız kazandığını belirten ekipler; gölet, dere yatakları, çöp konteynerleri, ahır ve foseptiklerde larva ile ergin sivrisineklere karşı ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “Hakkari’nin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları aksatmadan yürütüyoruz. İlaçlama çalışmalarını hızlandırdık ve özellikle sivrisinekle mücadeleye hız verdik. Bu çalışmalarımız yeni değil bir kaç aydan beri sürdürüyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın rahat bir yaz sezonu geçirmesini sağlamak” dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.