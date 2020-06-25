Hakkari'de, PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

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<br>Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Kavaklı köyü kırsalında, jandarmanın düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kavaklı köyü kırsalına, PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenledi. Bölgede yapılan arama- tarama faaliyetlerinde 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, bu silahlara ait 100 mermi ele geçirildi. <br>Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi. DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN<br>2020-06-25 10:30:40<br>

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