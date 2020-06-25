Askeri araçla tır çarpıştı: 1 yaralı

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde askeri araçla tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.



Kaza, Yüksekova ile Şemdinli ilçeleri arasındaki Güzelkonak köyü yakınlarında meydana geldi. ‘Kirpi’ adı verilen askeri araçla tırın çarpışması sonucu tır şoförü yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla yaralı tır şoförü bulunduğu yerden kurtarılarak ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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