3 kilo metamfetaminle yakalanıp, gözaltına alındı

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<br>Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) HAKKARİ'de polisin, şüpheyle durdurduğu kişinin üzerinde yaptığı aramada, 3 kilo metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli, gözaltına alındı. <br>İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. İsmi açıklanmayan şüphelinin yapılan üst aramasında, 3 kilo metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu yakalanan kişi, gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN<br>2020-06-26 11:41:01<br>

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