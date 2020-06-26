Hakkari’de görülen kırmızı yılan korkuttu

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Hakkari’nin Akçalı köyü Yeniyol mezrasında ortaya çıkan kırmızı renkli yılan büyük korkuya neden oldu.

Akçalı köyüne bağlı Yeniyol mezrasında görünen kırmızı yılan, köylüleri korkuttu. Birden ortaya çıkan ve uzunluğunun 3 metreden fazla olduğu söylenen yılan yüzünden tarım işlerini yapamayan köylüler, yetkililerden yardım istedi. Köylüler, sık sık karşılarına çıkan yılanın kendilerini korkuttuğunu belirtti.

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