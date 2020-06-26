Başkan Dırbaz, 254 öğrenciyi ücretsiz Van’a ve Hakkari’ye götürdü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesi, 254 öğrenciyi Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için Van ve Hakkari il merkezine ücretsiz olarak taşıdı.

Milyonlarca öğrencinin kaderini belirleyecek olan YKS için Esendere Belediyesi de kendi imkânlarıyla tahsis ettiği araçlarla öğrencileri sınavın yapılacağı Van ve Hakkari’ye ücretsiz taşıdı. Sabah saatlerinde bir araya gelen öğrencilere, belediye ekipleri maske ve eldiven dağıtarak araçlara yerleştirdi. Öğrencilere eşlik eden Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, öğrencilerle tek tek ilgilenerek sınavda başarılar diledi. Sınava girecek öğrencilere Van’da da eşlik edecek olan Başkan Büyüksu, bu uygulamanın bölgede ilk defa gerçekleştirildiğini belirtti. Öğrenciler için 20 araç tahsis ettiklerini ifade eden Büyüksu, “Hakkari’ye 74, Van’a da 180 olmak üzere toplamda 254 öğrenci gönderiyoruz. 5 gönüllü öğretmen, 10 belediye personeli ile beraber öğrencileri sınav yerlerine götürüp getirmeyi planlıyoruz. Tuşba Kaymakamlığı, İpekyolu Kaymakamlığı ve Hakkâri İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencilerimize konaklama imkanı sağlayacak. Hakkâri Valiliğine, Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Tuşba Kaymakamlığına, İpekyolu Kaymakamlığına ve gönüllü olarak öğrencilerimize refakat eden öğretmenlerimize göstermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

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