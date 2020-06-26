Belediyeden sınava girecek 254 öğrenciye servis ve konaklama

<br>Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) HAKKARİ´nin Yüksekova ilçesinin Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, hafta sonu yapılacak Yüksek öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek 254 öğrenciye servis ve konaklama imkanı sağladıklarını söyledi. <br>Esendere Belediyesi, hafta sonu gerçekleştirilecek YKS'ye girecek 254 öğrenci için çalışma yaptı. Belediye Başkanı Büyüksu, 5´i gönüllü öğretmen ile belediye personelinden oluşan 10 kişilik ekibin öğrencilere eşlik edeceğini belirtti. Hakkari ve Van´da YKS'ye girecek öğrenciler bugün sabah saatlerinde ise araçlarla sınav yerlerine uğurlandı. Adaylara başarı dileyen Başkan Büyüksu, "Eğitim bizim için her şeyden önemli. Ülkemizin ve Esendere beldemizin aydınlık geleceği, çocuklarımızın gösterecekleri başarıyla mümkün olur. Onların başarılı olmaları ve güzel yarınları inşa etmeleri için elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Belediye olarak hafta sonu gerçekleşecek olan YKS sınavına girecek öğrencilerimizi bugün Hakkari ve Van´a yolcu ettik. Öğrencilerimiz için konaklama tahsisinde bulunan Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Van'ın Tuşba ve İpekyolu kaymakamlarına da teşekkür ederim" dediDHA-Eğitim Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN<br>2020-06-26 12:48:23<br>

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