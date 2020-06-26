Hakkari’de 3 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi

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Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda 3 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda şüpheli bir şahıs üzerinde 3 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili olarak 1 şahıs gözaltına alınırken, adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

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