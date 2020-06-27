Hakkari’de dağ keçileri görüntülendi

Hakkari’nin Geçitli köyünde yerleşim alanına inen dağ keçileri, köylüler tarafından görüntülendi.

Hakkari merkez ve ilçelerinde son günlerde çok sayıda dağ keçilerinin yerleşim alanına indiği öğrenilirken, Geçitli köyünde kayalıkları aşarak yerleşim alanına doğru inen dağ keçileri, köylüler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Köylülerin çağırmalarına rağmen keçilerin kaçmaması dikkatlerden kaçmazken, Hakkari Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari İl Müdürlüğü yetkilileri alageyik vurmanın cezasının 70 bin TL, çengel boynuzlu dağ keçisi vurmanın cezasının ise 15 bin TL olduğunu ifade ederek, avlanmasının kesinlikle yasak olduğunu ifade ettiler.

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