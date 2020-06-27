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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari’de dağ keçileri görüntülendi

İHA

Hakkari’de dağ keçileri görüntülendi

Hakkari’nin Geçitli köyünde yerleşim alanına inen dağ keçileri, köylüler tarafından görüntülendi.
Hakkari merkez ve ilçelerinde son günlerde çok sayıda dağ keçilerinin yerleşim alanına indiği öğrenilirken, Geçitli köyünde kayalıkları aşarak yerleşim alanına doğru inen dağ keçileri, köylüler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Köylülerin çağırmalarına rağmen keçilerin kaçmaması dikkatlerden kaçmazken, Hakkari Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari İl Müdürlüğü yetkilileri alageyik vurmanın cezasının 70 bin TL, çengel boynuzlu dağ keçisi vurmanın cezasının ise 15 bin TL olduğunu ifade ederek, avlanmasının kesinlikle yasak olduğunu ifade ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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