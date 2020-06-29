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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari Belediyesinden korona virüs temizliği

İHA

Hakkari Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tehlikesine karşı aldığı önlemleri her gün artırmaya devam ediyor.

Hakkari Belediyesinden korona virüs temizliği

Hakkari Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tehlikesine karşı aldığı önlemleri her gün artırmaya devam ediyor.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatları üzerine korona virüsle mücadele çalışmaları kentin 15 değişik mahallesinde devam ediyor. Maskelerin takıldığı sosyal mesafeye dikkat edildiği Hakkari’de, korona virüs tedbirleri en üst seviyeye çıkartıldı. Vatandaşların sağlığını korumak adına tedbir amaçlı dezenfekte işlemlerine yoğunluk veren Hakkari Belediyesi, bugün de park alanları, cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkadı.
İtfaiye, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ve Zabıta müdürlüğünün katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada cadde ve sokaklari tazyikli su ile yıkayan ekipler, daha sonra ilaçlama yaptı.
Kent merkezinde yapılan çalışmaları uzaktan izleyen vatandaşlar ise “Vali çalışıyor, belediye çalışıyor. Allah yetkililerden razı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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