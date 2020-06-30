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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüksekova'da yaylada mahsur kalan berivanlar 5 saatte kurtarıldı

İHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğlen saatlerin hayatı olumsuz etkilerken, yağmurdan dolayı Beşbulak yaylasında mahsur kalan Berivanlar 5 saatte kurtarıldı.

Yüksekova'da yaylada mahsur kalan berivanlar 5 saatte kurtarıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğlen saatlerin hayatı olumsuz etkilerken, yağmurdan dolayı Beşbulak yaylasında mahsur kalan Berivanlar 5 saatte kurtarıldı.
Yüksekova ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Beşbulak köyü yaylasında her sene olduğu gibi ya Berivanlar bu sende de kış yiyecekleri için gidiyorlar. Günlerdir güneşli geçen havanın ardından bugün öğleden sonra ani başlayan yağmur ilçede yolları gölete çevirdi.
Etkili olan yağmur, Beşbulak köyü yaylasının yolu selden dolayı kapanınca Berivanlar yaylada mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine Yaylaya giden iş makinesi, selden dolayı kapanan yolu 5 saat içerisinde açarak Berivanları kurtardı.
Yaylada mahsur kalan Geylani Dara, ''Berivanlar koyun sağıyordu ani bi yağmur bastırdı. Saat 15.30 gibiydi. Kısa sürede yağan yağmur sele dönüştü. Suya kapılan bazı hayvanlar oldu. Hayvanları kurtarma derdine düstük. Kadın, çolukcocuk selin ortasinda kaldık. Yağmur yağışının dinlemesi üzerine devam eden sele rağmen şebekesinin çektiği tepeye ulaşıp yetkililerden yardım talebinde bulundum. Bana şebeke çeken yerde beklemem söylendi fakat 1 saat beklemeden sonra herhangi bir dönüş yapılmadığından köyden yardım istedik. Yardım gelmiyeceğini anladığmız anda patika yolda 26 kişilik Berivanları yayan olarak yakında bulunan Yumrutaş köyüne ulaştırdık. Köyün muhtarı tarafından iş makinesinin getirilmesi üzerine 20.30'da ç eve ulaştık" dedi.

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