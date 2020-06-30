Hakkari'de fırtınada zarar görenlere ödeme yapıldı

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Hakkari'de meydana gelen fırtınada bina çatıları zarar gören 341 vatandaşa ödeme yapıldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığımız ve Hakkari Valiliğimiz tarafından Hakkari'de meydana gelen fırtınadan dolayı zarar gören 341 vatandaşa 1 milyon 111 bin 250 TL ödeme yapılarak, vatandaşın maddi zararları karşılanmıştır" denildi.

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