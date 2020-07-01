Yüksekova’da benekli Anadolu semenderi görüntülendi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde uluslararası anlaşmalarla koruma altında bulunan benekli Anadolu semenderi görüntülendi.

İlçeye bağlı Doski mıntıkasında gezmeye çıkan Fırat Öztekin adlı vatandaş, bölgeden geçen dereye şans eseri baktığı sırada suyun içinde benekli bir kertenkelenin olduğunu gördü. Hemen telefonuyla fotoğrafladığı benekli hayvanın uluslararası anlaşmalarla koruma altında bulunan benekli Anadolu semenderi olduğunu öğrenen Fırat Öztekin, “Korona virüsün normalleşmesinden sonra ailemle ilçeye bağlı Doski mıntıkasında bulunan köylerine gittik. Köyün içinde bulunan güzel yerleri gezdiğimiz sırada, geçen dereye ailemle kenarında oturduk. Suya baktığımız sırada içinde benekli bir kertenkelenin olduğunu gördük. Çok şaşırdık. İlk böyle bir hayvanla karşılaştık. Hemen telefonumu çıkartarak fotoğraf çektim. Araştırmam sonucu bu hayvanın anlaşmalarla koruma altında bulunan benekli Anadolu semenderi olduğunu öğrendim” dedi.

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