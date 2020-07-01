Hakkari'de 14 bin 190 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hakkari'de 3 ayrı olayda 14 bin 190 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “23 Haziran 2020 tarihinde meydana gelen 2 olayda 3 bin 970 paket, 24 Haziran 2020 tarihinde meydana gelen bir olayda ise 10 bin 220 paket olmak üzere toplam 14 bin 190 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiş, bahse konu olaylarla ilgili olarak 6 şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır” denildi.

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