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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

VEDAŞ'ın yaptığı yatırımla Yüksekova modern bir görünüme kavuştu

İHA

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezindeki elektrik hatlarının yer altına alınmasıyla kent modern bir görünüme kavuştu.

VEDAŞ'ın yaptığı yatırımla Yüksekova modern bir görünüme kavuştu

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) tarafından Hakkari’nin Yüksekova ilçe merkezindeki elektrik hatlarının yer altına alınmasıyla kent modern bir görünüme kavuştu.
Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren VEDAŞ, tüketicilerine sunduğu hizmet kalitesini her geçen gün daha da artırmak için gerçekleştirdiği yatırım çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Hizmet kalitesini ve tüketici memnuniyetini geliştirmek için planladıkları yatırımları gerçekleştirmeye devam ettiklerini ifade eden VEDAŞ Hakkari İl Müdürü Mehmet Salih Eroğuz, “Yüksekova ilçemizde 30 binin üzerinde abonemizin tesisatını akıllı şebeke sistemimize dahil ettik. Yüksekova ilçemizin enerji altyapısını güçlendirmek için kurulan 154 kV trafo merkezi sayesinde enerji alt yapısı daha da güçlendi. Teknolojiyle bütünleşen şebekemize yeni yatırımlar ekleyerek tüketicilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam ediyoruz. İlçe merkezimizin en büyük caddesi olan Cengiz Topel Caddesi’ndeki elektrik hatlarını yer altına aldık. Hatların yer altına alınmasından sonra yepyeni bir estetik görünüme de kavuşan ilçe merkezimiz, prestij caddesine kavuşmuş oldu” dedi.

“Yüksekova’ya 15 milyon TL yeni yatırım”
Yaklaşık 15 milyon TL yatırım yapılarak elektrik hatlarının yer altına alındığını belirten Eroğuz, “Yüksekova ilçe merkezinden Şemdinli yoluna kadar yaklaşık 15 kilometre orta ve alçak gerilim hattını yer altına aldık. Caddelerdeki direkleri kaldırdığımız ve havadan geçen şebekeyi tamamen yer altına aldığımız yatırım çalışmalarımız sonucunda Yüksekova’mıza daha kaliteli ve kesintisiz enerji sağlamış olduğumuz gibi ilçemizin estetik görünümüne de katkı sağladık. Hizmet kalitemizi artırarak kesintisiz hizmet sunmayı hedeflediğimiz bu yatırım çalışmalarımız sonucunda halkımızdan da çok olumlu geri dönüşler alıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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