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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Akbıyık: “Bu tesisler Hakkari’ye çok yakışacak”

İHA

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Zap Vadisi Rekreasyon Alanı ve Sosyal Tesisleri Projesi ile Seyir Tepesi inşaat sahasında denetlemelerde bulundu.

Vali Akbıyık: “Bu tesisler Hakkari’ye çok yakışacak”

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Zap Vadisi Rekreasyon Alanı ve Sosyal Tesisleri Projesi ile Seyir Tepesi inşaat sahasında denetlemelerde bulundu.
Vali Akbıyık, HakkâriÇukurca karayolunda bulunan Zap Vadisi kenarında 30 bin metrekare alan üzerinde vatandaşların eğlenip vakit geçirebileceği dinlenme yerleri, çocuk parkları, spor alanları, seyir tepesi, restoran ve kafelerin yapılacağı alanda incelemelerde bulunarak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mustafa Duruk ve ilgililerden bilgi aldı. Vali Akbıyık, HakkâriÇukurca karayolunda bulunan Zap Vadisi kenarında yapılmakta olan Zap Vadisi Rekreasyon Alanı ve Sosyal Tesisleri Projesini yerinde denetlediklerini söyledi. Tesisin bitirilmesiyle birlikte yaklaşık 30 bin metrekarelik bir alanda bahçesi, spor alanları, eğlence yerleri, çocuk parkları ve seyir tepesiyle Hakkârilinin nefes alacağı bir yer olacağını ifade eden Vali Akbıyık, "Zap Vadisi üzerinde köprü ve teraslar yapılacak. Ayrıca vadinin iki tarafında da restoran ve kafe olacak. Hakkârili vatandaşlarımızın boş zamanlarında nefes alacakları, vakit geçirecekleri, spor yapabilecekleri, etrafı seyredebilecekleri güzel bir tesis olacak. Hakkâri için önemli ve güzel bir projedir. Bu tesisler Hakkari’ye çok yakışacak. Hakkâri’mize hayırlı olur" dedi.
Vali Akbıyık ve beraberindeki heyet, daha sonrada il özel idaresi tarafından HakkariVan karayolundaki Seyir Tepe'de yapılan sosyal tesis çalışmalarını da yerinde denetledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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