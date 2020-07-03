Hakkari'de 2 bin 800 rakımdaki doğal gölde kano gösterisi

<br>Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,(DHA)HAKKARİ Gençlik ve Spor il Müdürlüğü ile Türkiye Rafting Federasyonu organizasyonuyla, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'ndeki kar sularıyla oluşan doğal gölde kano gösterisi yapıldı. Hakkari Valisi İdris Akbıyık da, Türkiye şampiyonasına hazırlanan sporcularla birlikte bota binerek tur attı.<br>Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Merga Bütan Kayak Merkezi'nde kar sularıyla oluşan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından çevre düzenlemesi yapılan gölette, sporcular kano gösterisi yaptı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Rafting Federasyonu Hakkari İl Temsilciği organizasyonuyla düzenlenen kano gösterisi, renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 15 sporcunun 3 kano ve 2 botla, Türkiye şampiyonasına hazırlık için yaptığı gösteriyi Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Gençlik Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ile Rafting Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Hacı Tansu izledi. Vali Akbıyık, gölde kano ve şişme botlarla antrenman yapan sporcularla bota binerek, tur attı.<br>`HAKKARİ DAĞCILIK MERKEZİ OLACAK´<br>Vali Akbıyık, Merga Bütan Kayak Merkezi´ne sadece Hakkari'den değil, Irak ve İran'dan da kayakseverlerin geldiğini söyleyerek, ''Pistin uzunluğunun 3,5 kilometreye çıkarıldığında yapılan telesiyejle buranın kış turizmi değeri bir kat daha artacak. Hakkari'de ciddi atılımlar ve yatırımlar yapılıyor. Vatandaşlar artık yaz ayında bile kayak merkezine gelip, temiz hava alabilecek. Hakkari, dağcılığın merkezi olacak" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN<br>2020-07-03 17:29:25<br>

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