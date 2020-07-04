Vali Akbıyık sporcularla birlikte rafting ve kano yaptı Vali Akbıyık,"Hakkari Kayak Merkezi tüm Türkiye'nin yaz-kış cazibe merkezi olacak"

Hakkari Valisi/Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kış turizminin cazibe merkezi haline gelen 2800 rakımlı Mergabütan Kayak Merkezi’nde incelemelerde bulunarak burada oluşturulan gölette eğitim alan sporcularla birlikte kano ve rafting yaptı.

Vali Akbıyık, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri/Vali Yardımcısı Mustafa Duruk ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ile birlikte şehir merkezine yaklaşık 12 kilometre mesafede bulunan Mergabütan Kayak Merkezi’nde yapımı devam eden 5 yıldızlı ve 120 yataklı sporcu konaklama merkezi inşaat çalışmalarını yerinde denetledi.

Yürütülen çalışmalar hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım’dan bilgi alan Vali İdris Akbıyık daha sonra beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte kayak merkezinde oluşturulan gölette eğitim alan sporcularla birlikte rafting ve kano yaptı. Burada açıklamada bulunan Vali İdris Akbıyık, Hakkari'nin hem kış hem de yaz sporlarına elverişli bir bölge olduğunu söyledi.

Hakkari’nin her alanda gelişmesini sağlamak amacıyla projeler geliştirdiklerini kaydeden Vali Akbıyık, "Kayak merkezi sadece Hakkari'nin değil İran, Irak, Van ve bütün bölgenin cazibe merkezi olacak. Burada geçen yıl pist uzunluğunu 3 bin 500 metreye çıkardık. Ayrıca telesiyej sistemi kurduk. Vatandaşlarımız burada 6 ay boyunca kayak yapabiliyor. Diğer 6 ayda ise vatandaşlarımızın gelip temiz hava alabilecekleri, yürüyüş, piknik yapabilecekleri ve eğlenebilecekleri gölet yaptırdık. Çocuklarımız gölette kano yapıyor. Özellikle rafting eğitiminin başlangıcını burada yapacağız. Kendi sporcularımız ve dışarıdan gelecek sporcular için uluslararası müsabakalar için 5 yıldızlı 120 yataklı bir konaklama tesisinin ihalesini yaptık. Çalışmaları başladı. İnşallah 2 yıl içerisinde Hakkari Kayak Merkezi tüm Türkiye'nin yazkış cazibe merkezi olacak" dedi.

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