25 yıldır kapalı olan yol hizmete açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

25 yıldır kapalı olan yol hizmete açıldı

İHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kamışlı köyünde 25 yıldır bazı nedenlerden dolayı kapalı olan yol, genç girişimci Servet Akkurt'un çabaları sonucu tekrar hizmete açıldı.

25 yıldır kapalı olan yol hizmete açıldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Kamışlı köyünde 25 yıldır bazı nedenlerden dolayı kapalı olan yol, genç girişimci Servet Akkurt’un çabaları sonucu tekrar hizmete açıldı.
İlçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı köyünde 25 yıldır bazı nedenlerden ötürü kapalı olan yol, Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme Derneği (YUKADER) Yönetim Kurulu Üyesi ve Renkli Eller Sanat Atölyesi Müdürü Servet Akkurt’un çabaları sonucu açıldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Genç girişimci Servet Akkurt, yolun aileler arasında yaşanan husumetten ötürü kapalı olduğunu ifade etti. Akkurt, ’’ 25 yıl önce bizim Kamışlı köyünde aileler arasındaki husumetlerden dolayı 20 hanelik mahalle yolu kapalıydı. Bizlerde aileleri bir araya getirerek aralarındaki husumeti tatlıya bağladık ve 25 yıldır kapalı olan yolu tekrar açtık. Ben bu anlamda bize destek veren İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür ediyorum. İnşallah köyümüz için daha güzel hizmetler sunacağız. Köyüme hizmet etmek hep çocukluk hayalimdi. İnşallah bundan her şey daha da güzel olacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Spor lisesine girmek için ter döküyorlar
YEREL HABERLER Spor lisesine girmek için ter döküyorlar
CİSAD üyeleri dağ ve göllere tırmandı
YEREL HABERLER CİSAD üyeleri dağ ve göllere tırmandı
Vali Akbıyık sporcularla birlikte rafting ve kano yaptı Vali Akbıyık,"Hakkari Kayak Merkezi tüm Türkiye'nin yaz-kış cazibe merkezi olacak"
YEREL HABERLER Vali Akbıyık sporcularla birlikte rafting ve kano ...
Vali Akbıyık sporcularla birlikte rafting ve kano yaptı Vali Akbıyık,"Hakkari Kayak Merkezi tüm Türkiye'nin yaz-kış cazibe merkezi olacak"
YEREL HABERLER Vali Akbıyık sporcularla birlikte rafting ve kano ...
Hakkari'de maske zorunluluğu getirildi
YEREL HABERLER Hakkari'de maske zorunluluğu getirildi
Hakkari'de 2 bin 800 rakımdaki doğal gölde kano gösterisi
YEREL HABERLER Hakkari'de 2 bin 800 rakımdaki doğal gölde kano ...
Vali Akbıyık: “Bu tesisler Hakkari’ye çok yakışacak”
YEREL HABERLER Vali Akbıyık: “Bu tesisler Hakkari’ye çok yakışacak”
Hakkari'de 104 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Hakkari'de 104 kilo eroin ele geçirildi
Terörden temizlenen Sat Gölleri turizme kazandırılıyor Vali Akbıyık, Sat Göllerinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Terörden temizlenen Sat Gölleri turizme ...
Maket uçağını uçurmak için motor desteği istiyor Hakkarili Savaş Tatlı, F-35 savaş uçağı yaptı
YEREL HABERLER Maket uçağını uçurmak için motor desteği ...
Hakkari'de 104 kilo 200 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Hakkari'de 104 kilo 200 gram eroin ele geçirildi
Başkan Saklı çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Saklı çalışmaları yerinde inceledi
VEDAŞ'ın yaptığı yatırımla Yüksekova modern bir görünüme kavuştu
YEREL HABERLER VEDAŞ'ın yaptığı yatırımla Yüksekova modern bir ...
Hakkari’de arı kolonisi ağaca yuva yaptı
YEREL HABERLER Hakkari’de arı kolonisi ağaca yuva yaptı
Hakkari Belediyesinden korona virüs denetimleri
YEREL HABERLER Hakkari Belediyesinden korona virüs denetimleri
Hakkari polisinden korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Hakkari polisinden korona virüs denetimi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X