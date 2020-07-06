Otomobille minibüs çarpıştı: 5 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari'nin ŞemdinliYüksekova karayolunda minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, öğle saatlerinde ŞemdinliYüksekova karayolunda meydana geldi. Yüksekova istikametinden Şemdinli’ye giden Toyota marka otomobille karşı yönden gelen Wosvagen marka minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 5 kişi, Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.