Sosyal medya düzenlemesine destek için yüzlerce metrelik listesiyle suç duyurusunda bulundu

<br>Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİLİ Türk Halk Müziği sanatçısı Aydın Aydın, hakaret içerikli yorumların önüne geçebilmek için sosyal medyanın kontrol edilmesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdi. Aydın, kendisine hakaret eden kişilerin isimlerinin yazılı olduğu yüzlerce metrelik liste ve Kadife isimli eşeği ile Hakkari adliyesine giderek, suç duyurusunda bulundu.<br>Çevre, doğa katliamları, trafik kazaları, kadına yönelik şiddet gibi sıra dışı kliplerle gündeme gelen şarkıcı Aydın Aydın, yine oldukça ilginç bir etkinliğe imza attı. Aydın, hakaret içerikli yorumların önüne geçebilmek için sosyal medyanın kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek için, 'Kadife' ismini taktığı eşeği ile Hakkari adliyesi önüne geldi. Burada kendisine sosyal medyada hakaret eden kişilerin isimlerini yüzlerce metre uzunluğundaki listeye yazan Aydın, suç duyurusunda bulundu.<br>Aydın, daha sonra eşeği Kadife ile Hakkari-Van karayolunda bulunan Seyir tepesine çıkarak, yeni bestelediği türküyü seslendirdi. Türkiye'de en çok hakaret ve küfür yiyen sanatçı olduğunu belirten Aydın Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın çıkaracağı yasaya destek verdiğini söyledi.<br>Aydın, "Yıllardır yaptığım kliplerden dolayı hep küfür hakaret ve tehdit aldım. Küfrederken hep hayvan isimlerini kullanıyorlar. Hayvanı da kötü emellerine alet ediyorlar. Cumhurbaşkanımızın sosyal medya düzenleme yasasını destekliyorum. Suç duyurusunda da bulundum. Yüce adalete bırakıyorum. Tek dileğimiz bu yasayı Meclis'ten geçirirler" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari mehmet özkan<br>2020-07-07 12:17:35<br>

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