Golazüryan Göleti belediye ekiplerince temizlendi

Hakkari Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Golazüryan Gölet çevresi çöplerden arındırıldı.
Hakkari Belediyesinin ‘20202023 Gelişim ve Dönüşüm’ projesi kapsamında halka açılması beklenen Golazüryan Sosyal Tesisi için çalışmalar devam ederken, belediye ekipleri ise göletin çevresinde temizlik çalışması başlattı. 20 kişilik belediye ekibi göletin çevresindeki moloz ve çöp yığınlarını toplayarak kent dışına çıkarttı.
Temiz bir Hakkari için kentin değişik noktalarında çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri; köprü altları, dere yatakları, park, cadde ve sokaklardaki temizlik çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.