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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari halkı korona virüs denetimlerine uyuyor

İHA

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe denetimlerini sıklaştırması üzerine birçok vatandaşın kurallara uyması dikkatlerden kaçmadı.

Hakkari halkı korona virüs denetimlerine uyuyor

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe denetimlerini sıklaştırması üzerine birçok vatandaşın kurallara uyması dikkatlerden kaçmadı.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatı üzerine korona virüs tedbirlerini üst seviyeye çıkartıldığı Hakkari’de, vatandaşların büyük bir çoğunluğunun kurallara uymaya başladığı görüldü. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çarşı merkezinin değişik noktalarında devriye görevi yaparak maskesiz ve sosyal mesafeye dikkat etmeyenleri uyarması üzerine eskiye oranla kurallara uyanların sayısında artış yaşandığı belirtildi.
Günün her saatinde köşe başlarında denetim yapan emniyet ekiplerine teşekkür eden vatandaşlar, polis ekiplerinin duyarlılığı sayesinde herkesin maske taktığını ve sosyal mesafeye uyduğunu ifade ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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