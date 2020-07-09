Hakkari'de 52 kilo 400 gram eroin ele geçti

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde polisin durdurduğu araçta, 52 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Yüksekova'nın Bağdaş köyü Tatlıcak mezrası yakınlarında yol kontrolü yaptı. Şüphe üzerine durdurulan araçta narkotik köpeği 'Pars' ile yapılan aramalarda bagaj kısmına gizlenmiş 103 paket halinde 52 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari mehmet özkan
2020-07-09 12:45:57
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