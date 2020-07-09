Yüksekova’da 52 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 52 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda Yüksekova ilçesi Bağdaş köyü Tatlıcak mezrası civarında yapılan operasyonda, Yüksekova ilçesinden batı illerine sevkıyat halinde olan bir araçta yapılan aramada, aracın bagaj kısmında 103 parça halinde 52 kilo 400 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

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