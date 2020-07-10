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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari’de korona virüs denetimleri sürüyor

İHA

Hakkari’de korona virüs denetimleri sürüyor

Hakkari’de yeni tip korona virüs salgınına yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Kovid19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler" konulu genelge kapsamında denetimler aralıksız devam ediyor. Tüm yurtta olduğu gibi Hakkari’de de yapılan denetimlere emniyet, sağlık ve zabıta ekipleri katıldı. Lokanta, kuaför, kıraathane, kafe ve marketlerde incelemelerde bulunan ekipler, ayrıca cadde ve sokaklarda sosyal mesafe ve maske konusunda vatandaşları uyardı.
Esnafların genel olarak kurallara uyduğunu ve tedbir aldığını gören ekipler esnaflara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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