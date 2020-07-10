Dedelerinden kalan gelenek ile imece usulü ot biçiyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dedelerinden kalan gelenek ile imece usulü ot biçiyorlar

DHA

Dedelerinden kalan gelenek ile imece usulü ot biçiyorlar


Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİLİ çiftçiler, biçerlerin giremediği arazide geleneksel tarım aleti tırpan kullanarak imece usulü ot biçerek hayvanlarının kışlık yemini hazırlıyor.
Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Durankaya beldesinde biçerlerin giremediği arazilerde vatandaşlar imece usulü ile geleneksel tarım aleti tırpan kullanıyor. Vatandaşlar, keskinleştirdikleri tırpanlarla aralarında ikişer metre mesafe bırakarak, otları biçmeye başlıyor. Sıcak havada saatlerce mesai yapan vatandaşlar hayvanlarının kışlık yiyeceğini birlik beraberlik içerisinde hazırlıyor. 
Bu geleneğin dedelerinden kaldığını belirten Devlet Yılmaz, "Biz Durankaya beldemizde yardımlaşma usulü ile otlarımızı biçiyoruz. Bizde yardımlaşma gelenektir. Bugün de Durankaya Belediye Başkanımız İsmail Demirci'nin ot biçme günüydü. Hepimiz belediye başkanımızın yardımına geldik. Dedelerimizden kalan bir gelenektir. Bu gelenek birlik beraberliğimizi artırıyor" diye konuştu.
Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci ise, ot biçme mevsimi olduğunu belirterek, "Bugün sağ olsunlar beldemizde her mahalleden bir iki kişi ot biçme yardımımıza geldi. Sabah erken saatlerinde gelen 40 kişi otlarımızın hepsini biçti. Bu yardımlaşma beldemizde yıllardan beri sürüyor. Ben hepsine teşekkür ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2020-07-10 12:22:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaylada keçileri otlatırken fenomen oldu
YEREL HABERLER Yaylada keçileri otlatırken fenomen oldu
Hakkari’de korona virüs denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Hakkari’de korona virüs denetimleri sürüyor
Yavru kurda can suyu Kamyon şoförü bitkin halde gördüğü yavru kurda su vererek hayata döndürdü Hakkari'de aç ve susuz kalan yavru kurdu kamyon şoförü kurtardı
YEREL HABERLER Yavru kurda can suyu Kamyon şoförü bitkin halde ...
Ayakları asfalta yapışan yavru köpek böyle kurtarıldı Karayolları 114. Şube Şefliği ekiplerinden insanlık dersi
YEREL HABERLER Ayakları asfalta yapışan yavru köpek böyle ...
Taş ocağındaki kontrollü patlama anı kamerada
YEREL HABERLER Taş ocağındaki kontrollü patlama anı kamerada
Başkan Saklı’dan Mehmetçik’e ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Saklı’dan Mehmetçik’e ziyaret
Hakkarili çoban, fenomen oldu
YEREL HABERLER Hakkarili çoban, fenomen oldu
Yüksekova’da 52 kilo 400 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Yüksekova’da 52 kilo 400 gram eroin ele geçirildi
Hakkari'de 52 kilo 400 gram eroin ele geçti
YEREL HABERLER Hakkari'de 52 kilo 400 gram eroin ele geçti
Başkan Aydoğdu’dan çadırda yaşayan aileye ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Aydoğdu’dan çadırda yaşayan aileye ziyaret
Günde 450 TL’ye koyun kırkıyorlar Hakkari yaylalarında koyun kırkma telaşı başladı
YEREL HABERLER Günde 450 TL’ye koyun kırkıyorlar Hakkari ...
Hakkari polisinin hayvan sevgisi
YEREL HABERLER Hakkari polisinin hayvan sevgisi
Vali Akbıyık, hayata geçirilen yatırımları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Vali Akbıyık, hayata geçirilen yatırımları yerinde ...
Hakkari’de siyah maskeyle hastaneye giriş yasakladı
YEREL HABERLER Hakkari’de siyah maskeyle hastaneye giriş yasakladı
Hakkari halkı korona virüs denetimlerine uyuyor
YEREL HABERLER Hakkari halkı korona virüs denetimlerine uyuyor
Golazüryan Göleti belediye ekiplerince temizlendi
YEREL HABERLER Golazüryan Göleti belediye ekiplerince temizlendi
Çadırda yaşayan aile için yardım çağrısı
YEREL HABERLER Çadırda yaşayan aile için yardım çağrısı
Hakkari’de 3 kilo 340 gram metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Hakkari’de 3 kilo 340 gram metamfetamin ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X