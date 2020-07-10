Hakkari’de doğalgaz çalışmaları sürüyor

– Hakkari’nin 3 bin rakımlı dağlarıyla zorlu coğrafyasından geçirilerek kent merkezine ulaştırılan doğalgaz çalışmaları sürüyor.

Van’dan başlatılan 204 kilometrelik hat, 3 bin 600 rakımlı Berçelan Yaylası’ndan geçirilerek kent merkezine ulaştırılan ve farklı mahallelerin kullandığı doğalgaz çalışmaları devam ediyor. Hem insan sağlığına hem de çevreye olumlu katkı sunan doğalgaz, aynı zamanda vatandaşların ısınma sorununu daha az masrafla karşılayacak.

Doğalgaz çalışmalarının bittiği bazı mahallelerde ise Hakkari Belediyesi ekipleri tarafından yol onarım çalışmaları ve akabinde arazi durumu ve iklim şartlarına bağlı olarak kalite standardı yüksek beton ve BSK asfalt döküm çalışmalarının yanı sıra kaldırım ve drenaj çalışmaları başlatılacağı öğrenildi.

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