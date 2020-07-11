Valilik Bozkurt ailesine yardım eli uzattı

– Hakkari Valiliği kirada kaldıkları toprak evin tavanı çöken 4 Nüfuslu Bozkurt ailesine sahip çıktı.

Hakkari'nin Bulak Mahallesi'nde ikamet eden 4 nüfuslu Bozkurt ailesinin kiralık oturduğu toprak damlı evin mutfak bölümü aniden çöktü. Can kaybının yaşanmadığı olayda, evde tehlikenin devam ettiği öğrenildi. Maddi imkansızlıklar nedeniyle eski toprak evde kirada kalmak zorunda kaldıklarını belirten Bozkurt, ailesi ev kiralarının pahalı olmasından dolayı başka eve taşınamadıklarını ifade etmesinden sonra Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV)) Vefa Sosyal Destek grubu, Bozkurt ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Beraberinde götürdükleri gıda paketlerini aileye teslim eden ekipler, evde incelemelerde bulundular. Bozkurt ailesinin Hakkari Valiliğinin vermiş olduğu tüm yardımlardan faydalandığını dile getiren ekipler, Bozkurt ailesine kira desteğinde bulunacaklarını söylediler.

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