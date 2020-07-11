Yüksekova'da çok sayıda silah ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çok sayıda silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yüksekova Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğimizce 6136 SKM suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda; 9 Temmuz 2020 tarihinde, Yüksekova ilçesinde bir ikamette; 56 adet kurusıkı tabanca, 109 adet av tüfeği, 12 adet tüfek namlusu, 7 adet tüfek mekanizması, 15 adet av tüfeği dipçiği, 31 adet pompalı tüfek seyyar dipçiği ele geçirilmiştir. Bahse konu olayla ilgili olarak 1 şahıs hakkında '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için suç ve suç unsurlarına karşı yürütülen mücadelemiz kararlı bir şekilde devam etmektedir" denildi.

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