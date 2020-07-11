Hakkari'de 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Hakkari'de 7 bin 20 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 9 Temmuz 2020 tarihinde 7 bin 20 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiş olup, bahse konu olayla ilgili olarak 3 şahıs hakkında '5607 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için suç ve suç unsurlarına karşı yürütülen mücadelemiz kararlı bir şekilde devam etmektedir" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.