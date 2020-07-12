Yüksekova'da sel ekili tarım arazilerine zarar verdi



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Demirkonak köyünün Çukurca Mezrası'nda aniden bastıran yağmur, sele yol açtı. Sağanağın yol açtığı sel, ekili alanlara ve ot balyalarına zarar verirken, bazı ahırlar sel suları altında kaldı.

Yüksekova ilçesine 10 kiloketre uzaklıkta bulunan Demirkonak köyünün Çukurca Mezrası'nda öğle saatlerine doğru etkili olan sağanak sele yol açtı. Dere yataklarını taşmasına neden olan sel, mezrada ve çevredeki ekili alanlara büyük zarar verdi. Mezrada bulunan çok sayıda ot balyaları ve ahırlar sel suları altında kaldı. Selin vurduğu mezraya gelen jandarma ekipleri, gerekli güvenlik önlemi aldıktan sonra hasar tespit çalışması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Mezra sakinlerinden Perviz Geçirgen, selin özellikle ekili tarım alanlarına zarar verdiğini belirterek, "Bugün öğle saatlerinde etkili olan yağmur yağışı, sele neden oldu. Meydana gelen sel ile beraber çok sayıda ot balyalarımız sel sularına kapıldı. Ekinlerimiz ise sular altında kaldı.Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2020-07-12 20:07:43



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