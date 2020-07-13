Yüksekova’da sel felaketi Sel sırasında bir evde kalan 2 çocuk vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yağıştan dolayı bazı köyler sular altında kalırken, bir evde kalan 2 çocuk ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Öğle saatlerinde başlayan yağmurun sele neden olması sonucu 4 köy ve 1 mezrada maddi zarar meydana geldi. İlçeye bağlı 20 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağı Uluyol, Yukarı Uluyol, Çukurca ve Demirkonak köyü ile Yumrutaş mezrasında öğle saatlerinde başlayan yoğun yağmur yağışı nedeniyle 4 köy ve 1 mezra sular içinde kalırken, toplam 10 bin bağ ot ve bahçeler zarar gördü. Sel sırasında bir evde kalan 2 çocuk ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Ekiplerin gelmesiyle olayın yaşandığı köylerde inceleme yapıldı.

Öte yandan, İl Özel İdare ekipleri ise başka bir sıkıntı yaşanmaması için hazırda bekliyorlar.

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