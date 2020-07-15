Yüksekovalı vatandaş Cumhurbaşkanıyla görüşeceği günü dört gözle bekliyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Özgür Çiftçi adlı vatandaş, telefonla görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya geleceği günü dört gözle bekliyor.

İlçede yaşayan ve şehit yakını olan Özgür Çiftçi (33) adlı vatandaş, yaşanan bazı sıkıntılardan dolayı bir türlü göremediği Cumhurbaşkanı Erdoğan için Cumhurbaşkanlığı Külliyesine çıkmak istiyor. Sabırsızlıkla Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmek istediği belirten Özgür Çiftçi, “Askerdeydim, vatani görevimi yaparken başarı belgelerim vardı. Belgeleri bir dilekçeye ekleyerek, Cumhurbaşkanımızın makamına gönderdim. Belgeler Cumhurbaşkanımızın eline ulaştığı gibi 15 Aralık 2015 tarihinde beni aradılar. Cumhurbaşkanımızla telefon görüşmesi yaptık ve bu görüşmeye çok mutlu olduk. Bu görüşmeye dayanarak Cumhurbaşkanımız bizi Cumhurbaşkanlığı Külliyesine davet etti. Ancak FETÖ terör örgütünün darbe girişi nedeniyle bu görüşme bugüne kadar gerçekleşmedi. O günden beri Cumhurbaşkanımızla görüşeceğimiz günün hayaliyle yatıp kalkıyorum. Her ne olursa olsun Cumhurbaşkanımızla görüşmek için her yolu deneyeceğim. Çünkü biz bu sevdada vazgeçmedik, geçmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızla görüşmek için çok yere, çok makama da gittik ve Cumhurbaşkanımızla görüşme arzusunu yerine getirmek için hep bekledik ve bakliyeceğiz. İnşallah kısa zamanda Cumhurbaşkanımız Erdoğan’la bir araya gelip bu hayali gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımıza karşı ailece duyduğumuz sevgiden dolayı Ankara’ya kadar gittik. Ümit ediyoruz kısa bir sürede Cumhurbaşkanımızla görüşeceğiz ve o büyük hayalimizi gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

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