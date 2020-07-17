Yolda yaralı bulunan köpeğe şefkat eli

Van’ın Başkale ilçesinde araç çarpması sonucu yaralanan köpek, tedavisi için Hakkari’ye getirildi.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaralı ve bitkin düşmüş sokak hayvanlarını kurtarmaya devam ediyor. Van’dan Hakkari’ye gelmekte olan duyarlı bir vatandaş, Başkale ilçesi yolunda yaralı bir yavru köpek ile karşılaştı. Köpeği aracına alarak Hakkari’ye getiren duyarlı vatandaş, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirdi. Hayvan kliniğinde ilk muayenesi yapılan köpeğin sağ ayağının kırıldığı tespit edildi. Veteriner ekipleri tarafından ayağı alçıya alınan yavru köpek, klinikte müşahede altına alındı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, gerekli önlemleri alarak can dost yavru köpeğin emin ellerde olduğunu belirterek, duyarlı vatandaşa ise teşekkür ettiler.

Ayrıca Yeni Mahalle üst kısımlarında sokak köpeklerinin saldırısı sonucu ağır yaralanan bir çoban köpeği ise ekipler tarafından kurtarılarak ilk müdahalesinin ardından müşahede altına alındı.

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