Yüksekova’daki İran Pasajı’nın yıkımına başlandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki İran Pasajı’nda sabah saatlerinden itibaren yıkım işlemleri başlatıldı.

İlçenin Cengiz Topel Caddesi üzerindeki ve 47 iş yerinin bulunduğu İran Pasajı’nın yıkılacağı tebligatla aylar öncesi bildirmesinin ardından bugün itibari ile Kaymakam Osman Doğramacı’nın talimatlarıyla Yüksekova Belediyesi tarafından yıkım işlemlerine başlandı. Yıkım işlemleri belediyenin araçları ile yapılırken, polis ve zabıta ekipleri ise güvenlik önlerini aldı.

Konuyla ilgili konuşan Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, “İran Pasajı bizim için değeri olan bir yapıydı. İran Pasajı farklı işletmeleri faklı iş yerini barındırıyordu. 47 esnaf yer alıyordu. Derenin üzerine inşa edildiği için, Devlet Su İşleri tarafından son süreçte ve son zamanda kaldırması, yıkılması il ilgili karar verilmişti. Belediyenin değişim ve dönüşüm çalışmaları çerçevesinde aldığı kararla bu yerini yıkılması gerekiyordu ve çalışmalar başlatıldı. Oradaki esnafımızın mağdur olmaması için bizde oda olarak kendileri İhsaniye Camisi altında bir yer inşa ettik. Onlara daha güzel, daha temiz, daha ferah, daha hijyenik ve daha sağlıklı bir ortam oluşturduk. Bu yıkım sürecinde esnafımız özverili davrandı. Bugün itibari ile İran Pasajı’nın yıkımı var. Herkese hayırlı olsun diliyorum. İnşallah değişim ve dönüşüm projesinde daha iyi, daha sağlıklı, daha güzel bir yer olur. Tüm Yüksekova esnafımıza hayırlı olmasını dilerken, emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

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