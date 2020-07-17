Hakkari'de trafik kazası: 4 yaralı

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Hakkari'nin Merzan Mahallesi’nde bir aracın şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yukarı Merzan Mahallesi Nergiz Düğün Salonu yakınlarındaki yolda meydana geldi. 4 kişinin içinde bulunduğu bir araç henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanın 4 kişi Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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