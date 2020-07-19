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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müdür Gür’den ‘tercih’ açıklaması

İHA

Müdür Gür’den ‘tercih’ açıklaması

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, tercih sürecinin tüm öğrenci ve velilere hayırlı olmasını diledi.
20202021 eğitim öğretim yılında liseye kayıt yapacak öğrenciler için tercih sürecinin yarın başladığını belirten Müdür Gür, “Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerimizin kendini gerçekleştiren, evrensel, milli ve manevi değerleri benimsemiş, kendine ve toplumuna yararlı bireyler olarak yetişmeleri için tüm imkanlarımızla çalışmaya devam ediyoruz. Her şey yarınlarımız olan çocuklarımızın geleceği içindir. Bu sene ortaokuldan mezun çocuklarımız için tüm eğitim camiamız büyük emekler verdi. Gerek normal eğitim döneminde gerek uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerimizin özverili çalışmaları oldu. Çocuklarımız yıl boyunca çalışarak Lise Geçiş Sınavında ter döktüler. Ortaokuldan mezun oldular ve artık önlerinde öğrenim hayatının önemli bir dönemi olan lise dönemi başlıyor. Her çocuğumuz bir hazinedir, her birinin bir yeteneği ve kabiliyeti vardır. Bizim amacımız çocuğumuzdaki bu cevheri ortaya çıkaracak ortam ve olanakları sağlamaktır. Her bir öğrencimiz bizim için biricik ve özeldir. Bu yüzden velilerimizin okul yöneticilerimizle işbirliği içinde olmaları ve iletişim kanallarını açık bulundurmalarını istiyoruz. Son olarak çocuklarımızın geleceği adına okullarımızın açılabilmesi için hepimizin maske takmamız, sosyal mesafeyi korumamız ve korona virüs tedbirlerine dikkat etmemiz gerektiğini belirtmek isterim. Tercih sürecinin tüm öğrenci ve velilerimize hayırlı olmasını dilerim. Öğrencilerin liselere yerleştirme işlemleri 2029 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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