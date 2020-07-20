Dört mevsimin bir arada yaşandığı Hakkari’de tırmanış keyfi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dört mevsimin bir arada yaşandığı Hakkari’de tırmanış keyfi

İHA

Hakkari Cilo Dağcılık Kulübü öncülüğünde dört mevsimin bir arada yaşandığı kentteki dağlara tırmanış yapıldı.

Dört mevsimin bir arada yaşandığı Hakkari’de tırmanış keyfi

Hakkari Cilo Dağcılık Kulübü öncülüğünde dört mevsimin bir arada yaşandığı kentteki dağlara tırmanış yapıldı.
Türkiye’nin her yerinden dağcılar, fotoğrafçılar ve doğaseverler Hakkari’ye gelmeye devam ediyor. Dört mevsimin bir arada yaşandığı yaylalarda kamp kuran dağcılar, Hakkari Cilo Dağcılık Kulübü öncülüğünde tırmanış gerçekleştiriyor. Cilo Dağcılık Kulübü Başkanı Hacı Tansu, yazın gelişi ile çok sayıda fotoğrafçı, dağcı ve doğaseverin gruplar halinde Hakkari’ye gelerek Berçelan ve Mergan yaylalarında kamp kurduğunu, çevredeki dağlara tırmanış yaptığını söyledi. Tansu, “Gelen dağcılar yaylalarda ve köylerde halkın yoğun misafirperverliği ile karşılaşıyorlar. Yaylalarda yapılan süt, peynir ve yoğurt ikramı, gelen turistleri mutlu ediyor. Cilo Dağları'na, Berçelan Yaylası'na ve Sat Gölleri'ne yoğun ilgi devam ederken, Cilo Reşko zirvesi hariç diğer bölgelere tırmanışlar yapılmaya başlandı. Son olarak İzmir’den gelen İzmir Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü (İDADİK) üyesi 15 kişilik ekip, Berçelan Yaylası'na kamp kurup Karadağ zirvesine tırmanış yaptı. Berçelan Yaylası bölgesindeki buzul göllerinde yüzen dağcılar, bir sonraki kamplarını Cilo Dağları eteklerinde bulunan Mergan Yaylası'na kurdular. Burada bulunan göçerlerle sohbet eden dağcılar, süt ve ayran ikramı ile karşılaştılar. Ardından milyon yıllık buzullara yürüyüş yapan dağcılar, keşif dolu güzel bir faaliyet gerçekleştirdiler. Hakkari dağlarına faaliyet düzenleyen Cilo Dağcılık Kulübü üyeleri de faaliyet boyunca gelen dağcılara eşlik etti. Hakkari dağları, milyon yıllık buzulları, derin vadi ve kanyonları, alpinist çayırları ve yaylaları itibari ile doğa harikası bir yerdir. Ülkemizin 4 binden yüksek 4 zirve barındıran ve en görkemli dağ kütlelerine sahip ilimizde dağcılık yapmanın zorluklarını ve güzelliklerini yaşıyoruz. Kulüp olarak 2020 yılı yaz başlangıcı ile ilimizde şimdiye kadar 6 ayrı grup dağcı, kelebek fotoğrafçısı, gezgin ve doğasever ağırladık. Bizler aslında ilimizin turizmine ciddi anlamda katkı sağlıyor ve hizmet ediyoruz. Ancak bütün faaliyetleri profesyonel bir çalışma halinde yapıyoruz. Tırmanışlarımızı raporlayıp ilimiz envanterine kazandırıyoruz. Son iki ayda İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Karadeniz bölgesi olmak üzere çeşitli il ve bölgelerden çok sayıda yerli turist ağırladık. Dağlardaki yasakların kalkması, güvenliğin sağlanması ve pandemi sürecinin normale dönmesiyle Hakkari coğrafyasına olan ilgi devam ediyor" şeklinde konuştu.
İDADİK Kulübü Başkanı Yavuz Doğan da, Hakkari dağlarını ve doğasını çok beğendiklerini belirterek, “Hakkari dağları, ülkemizin Alp’leridir. Buzulları, yaylaları ve endemik çeşitliliği ile muhteşem bir yerdir. Biz kulüp olarak ilk defa geliyoruz. Ancak bundan sonra yaz ve kış faaliyetleri ile sık sık gelmeyi planlıyoruz. Hakkari dağlarını ve doğasını bizlere tanıtan ve günlerdir bizleri Hakkari’de ağırlayan Cilo Dağcılık Kulübü'ne ve rehberimiz Hacı Tansu’ya teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
İDADİK Kulübü Yöneticisi Ayşe Nalbantsoy ise Hakkari’nin dağları, buzulları ve buzul gölleri ile eşsiz güzellikte olduğunu belirterek, bundan sonra da kulüp olarak sık sık geleceklerini belirtti.
Dağcı Ümit Ünsal Tan da, Hakkari’de ve Hakkari dağlarında olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, ülkemizin en önemli dağlarında bulunmanın heyecan verici olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Müdür Gür’den ‘tercih’ açıklaması
YEREL HABERLER Müdür Gür’den ‘tercih’ açıklaması
Hakkari Belediyesinden larvasit ilaçlama çalışması
YEREL HABERLER Hakkari Belediyesinden larvasit ilaçlama çalışması
Başıboş bırakılan hayvanların sahiplerine idari ceza
YEREL HABERLER Başıboş bırakılan hayvanların sahiplerine idari ceza
Hakkari'de doğaseverler, göldeki buz kütleleri üzerinde kayıp, yüzdü
YEREL HABERLER Hakkari'de doğaseverler, göldeki buz kütleleri ...
Hakkari'de mayın patladı: 2 uzman çavuş ve 1 güvenlik korucusu hafif yaralı
YEREL HABERLER Hakkari'de mayın patladı: 2 uzman çavuş ve 1 güvenlik ...
Hakkari'de ‘Merkezim her yerde’ etkinliği
YEREL HABERLER Hakkari'de ‘Merkezim her yerde’ etkinliği
Müdür Kızılkaya'dan tekstil atölyesine ziyaret
YEREL HABERLER Müdür Kızılkaya'dan tekstil atölyesine ziyaret
Özel güvenlik görevlilerinden Müdür Gür’e ziyaret
YEREL HABERLER Özel güvenlik görevlilerinden Müdür Gür’e ziyaret

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X