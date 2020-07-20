Hakkari’de su borusu patladı

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– Hakkari’nin Dağgöl Mahallesi’nde içme suyu borusu patladı.

Dağgöl Mahallesi’nde doğalgaz hattı döşeme çalışmaları sırasında içme suyu borusu patladı. Yaklaşık 4 metre yukarıya fışkıran su, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Yaz gününde yağmur etkisi yapan ve çevredeki araç ve evlerin de ıslanmasına sebep olan patlağa belediye ekipleri müdahale etti.

Belediye ekipleri doğalgaz döşeme çalışmaları sırasında patlayan içme suyu şebekesini kısa sürede onardı.

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