Hakkari’de korona virüs denetimleri

Hakkari’de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında berber, AVM'ler, pazar yeri, lokanta, spor merkezi, parkmesire yeri ve toplu ulaşım araçları gibi sosyal alanların denetimi sürüyor.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın almış olduğu korona virüs tedbirleri kapsamındaki denetimler aralıksız olarak devam ediyor. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında berber, AVM'deki iş yeri, pazar yeri, kahvehane, hamam, lokanta, spor merkezi, parkmesire yeri, otel, taksi ve toplu ulaşım araçlarını büyük bir titizlikle denetledi.

Vatandaşlar ise halkın sağlığı için tedbirleri elden bırakmayan ve büyük çaba sarf eden valilik ve belediye yetkililerine teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.