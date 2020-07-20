Hakkari'de Yıldırım-2 Cilo Operasyonu Tespit edilen iki sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi

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Hakkari'de yürütülen Yıldırım2 Cilo Operasyonu'nda tespit edilen iki sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen Yıldırım2 Cilo Operasyonu kapsamında Yüksekova ilçesi Kolbaşı köyü kırsal alanında 20 Temmuz günü tespit edilen ve bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca daha önceden kullanıldığı değerlendirilen iki ayrı sığınak içerisinde 2 adet AK47 piyade tüfeği, 39 adet AK47 piyade tüfeği şarjörü, 8 adet Dragunov kesin nişancı tüfeği şarjörü, 745 adet PKM fişeği, 38 adet Dragunov fişeği, 54 adet 5,56 milimetre fişek, 2 adet hücum yeleği, 1 adet Rus tipi RG42 el bombası, 6 adet el bombası kılıfı, 2 adet 220 KW'lık benzinli jeneratör, 3 adet panço, patlayıcı maddem yapımına kullanılan 1 adet 12 kilo tüp, 2 adet HPG marka uzaktan komutalı patlayıcı madde, telsiz düzeneği anahtar sistemi, 6 adet UV3R marka uzaktan komutalı patlayıcı madde telsiz düzeneği anahtar sistemi, 9 adet kondaktör el yapımı patlayıcı (EYP) kodlayıcı, 3 adet bağlantı kablosu, 1 adet 20 metre infilaklı fitil, 2 adet korner marka uzaktan kumanda, 1 adet sensör anahtar sistemi, 1 adet elektrikli fünye, 2 adet el telsizi ele geçirildi" denildi.

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