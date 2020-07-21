Hakkari şehitlerine uğurlama töreni

Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine teröristler tarafından düzenlenen füze saldırısında şehit düşen askerler törenle memleketlerine uğurlandı.

Çukurca ilçesinin Irak sınırındaki Piyade Yüzbaşı Özgür Çevik (Hisar Dağı) Üs Bölgesine dün öğle saatlerinde bölücü terör örgütü mensuplarınca atılan güdümlü füze sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım (Malatya) ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir (Mersin) ağır yaralanarak Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düşen askerler için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi.

Saygı duruşu ve şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasının ardından Hakkari Müftü Vekili Osman Doğan tarafından dualar okunarak, şehitlerin naaşları memleketlerine uğurlandı.

Şehitleri uğurlama törenine Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Özel Harekat Müdürü Şaban Bayar, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, BBP İl Başkanı Murat Ertuş, İyi Parti İl Başkanı Yaşar Yorulmaz, Hakkâri Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman ve daire amirleri katıldı.

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