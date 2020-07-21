Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda silah ve mühimmat ele geçirildi

– Hakkari’de yürütülen Yıldırım2 Cilo Operasyonu'nda tespit edilen bir sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteğiyle PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlatılan Yıldırım2 Cilo Operasyonu'nun devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyon kapsamında; 21 Temmuz 2020 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik köyü kırsal alanında yapılan operasyonda tespit edilen 1 adet sığınak içerisinde; 1 adet AK47 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet AK47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, bin 296 adet AK47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 3 adet RPG7 roketatar mühimmatı, 8 adet RPG7 roketatar sevk fişeği, 1 adet jeneratör, 1 adet kütüklük, 1 adet telsiz düzenekli el yapımı patlayıcı ele geçirilmiş ve eylem yapmaları önlenmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.