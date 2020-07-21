Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda mühimmat ele geçirildi

– Hakkari’de yürütülen Yıldırım2 Cilo Operasyonu kapsamında mühimmat ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteğiyle PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlatılan Yıldırım2 Cilo Operasyonu'nun devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “20 Temmuz 2020 günü ilimiz merkez Kırıkdağ köyü kırsal alanında yapılan operasyonda 3 bölücü terör örgütü mensubu yakın hava desteği neticesinde silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. 21 Temmuz 2020 günü bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde Kırkpınar Deresi mevkiinde eylem yapmak üzere kullanılan; 3 adet AK47 kalaşnikof piyade tüfeği, 100 adet kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 2 adet sırt çantası, 1 adet sağlık çantası, 12 adet alıcı sistem, 2 adet verici sistem, 10 adet elektrikli fünye, 20 adet büyük pil, 30 metre kablo, 400 gram barut, 1 adet akımölçer ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.