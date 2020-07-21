Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda mühimmat ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Hakkari’de yürütülen Yıldırım2 Cilo Operasyonu kapsamında mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteğiyle PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlatılan Yıldırım2 Cilo Operasyonu'nun devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “20 Temmuz 2020 günü ilimiz merkez Kırıkdağ köyü kırsal alanında yapılan operasyonda 3 bölücü terör örgütü mensubu yakın hava desteği neticesinde silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. 21 Temmuz 2020 günü bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde Kırkpınar Deresi mevkiinde eylem yapmak üzere kullanılan; 3 adet AK47 kalaşnikof piyade tüfeği, 100 adet kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 2 adet sırt çantası, 1 adet sağlık çantası, 12 adet alıcı sistem, 2 adet verici sistem, 10 adet elektrikli fünye, 20 adet büyük pil, 30 metre kablo, 400 gram barut, 1 adet akımölçer ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.