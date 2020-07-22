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Leylekler Yüksekova'yı sevdi

İHA

– Her sene göç ederken Hakkari'ye gelen leylekler, Yüksekova ilçesini renklendirdi.

Leylekler Yüksekova'yı sevdi

– Her sene göç ederken Hakkari'ye gelen leylekler, Yüksekova ilçesini renklendirdi.
Her sene binlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Nehir Sazlığı, bu yıl da misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Göç yollarıyla gelen yüzlerce leylek, koruma altında olan Nehir Sazlığı’nda konaklıyor. Ovada tarım arazileri olan vatandaşlar ilk kez bu sene çok sayıda leyleği bir arada gördüğünü ifade ederken, kuşların korunması için herkesin duyarlı olmasını istedi.
Kışa doğru leyleklerin büyük kısmı göç ederken, bazıları ise Yüksekova’da kalmaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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