(Özel) Yöresel elbiseli minik ellerden toprağa can suyu Çukurcalı çocukların tarla hobisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Yöresel elbiseli minik ellerden toprağa can suyu Çukurcalı çocukların tarla hobisi

İHA

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Gündeş köyünde yaşayan 8 yaşındaki Muhammet ve 11 yaşındaki ağabeyi Can Alan, babalarının çalışması nedeniyle tarla ve bahçelerini kendileri sulayıp bakımını yapıyor.

(Özel) Yöresel elbiseli minik ellerden toprağa can suyu Çukurcalı çocukların tarla hobisi

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Gündeş köyünde yaşayan 8 yaşındaki Muhammet ve 11 yaşındaki ağabeyi Can Alan, babalarının çalışması nedeniyle tarla ve bahçelerini kendileri sulayıp bakımını yapıyor.
Çukurca ilçesine bağlı Gündeş köyünde yaşayan Hikmet ve Necibe Alan çiftinin çocukları Muhammed ve Can Alan, babalarının ilçeye gidip çalışması nedeniyle ekili tarlalarının sulama ve bakımını yapıyor. Köylerine 3 kilometre mesafede bulunan tarlalarına her gün yanlarına aldıkları kürek ve yiyeceklerle yürüyerek giden Muhammed ve Can kardeşler, zamanlarının yarısını burada geçiriyor. Giydikleri yöresel elbiseleriyle köyün ilgi odağı olan minikler, ellerindeki küreklerle su kanalını açarak toprağa can suyu veriyor. Tarlada ektikleri susam, domates, biber, soğan, salatalık ve patlıcanları sulayan minikler, güneş altında yaklaşık 4 saat çalışıyor.
Babasının ilkbaharda ektiği tarlayı abisiyle sulayıp bakımını yaptığını ifade eden Muhammed Alan, bağ ve bahçe işlerinin ağır ama eğlenceli olduğunu söyledi. Alan, "Babam ilkbaharda bize sebze bahçesi ekti. Fakat ilçede özel bir sektörde çalışıyor. Sabah gidip akşam yorgun dönüyor. Ben ve ağabeyim de korona virüsünden dolayı okullar kapanınca kendimizi bahçe işlerine verdik. Babamın zahmeti boşa gitmesin diye tarlayı suluyoruz. Tarlaya bakacak başka kimsemiz yok. Bizde bakmasak bahçemiz kuruyup gidecek. Her gün evden buraya kadar yürüyerek geliyoruz. Günümüzün büyük çoğunluğu burada geçiyor. Güneş altında yaklaşık 4 saat sulama ve bakım işleri yapıyoruz. İlk etapta su kanalını açıyoruz. Daha sonra tıkanan su kanallarını açıyoruz. Sırasıyla sebzelerimizi suluyoruz. Burada yetiştirdiğimiz sebzeleri eve götürüyoruz. Annem bir bölümünü yemek yapıyor. Geri kalanları da kurutup konserve olarak kış ayları için dondurucuda muhafaza ediyor" diye konuştu.
Korona virüs nedeniyle okulların kapanmasıyla kendilerini bahçe işlerine verdiklerini belirten Can Alan ise babalarının yarım kalan işlerini kardeşiyle birlikte yaptığını söyledi. Alan, "Evden yanımıza aldığımız yemeklerle tarlaya geliyoruz. Su arkını tıkayan taşları ve çöpleri temizliyoruz. Küreklerle suya yön verip sebzelerimizi suluyoruz. Tarlada yeşeren yabani otları ellerimizle temizleyip sebzelerin toprağını eşiyoruz. Geçimimiz tarım üzerine. Burada elde ettiğimiz sebzelerin bir bölümünü satıyoruz. Geri kalanını da yemek yapıp kış için de konserve olarak tutuyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Akbıyık, oto alım satımı yapan iş yerinin açılışını yaptı
YEREL HABERLER Vali Akbıyık, oto alım satımı yapan iş yerinin ...
Hakkari Belediyesi gece mesaisinde
YEREL HABERLER Hakkari Belediyesi gece mesaisinde
Hakkari’de iş yeri yangını
YEREL HABERLER Hakkari’de iş yeri yangını
Leylekler Yüksekova'yı sevdi
YEREL HABERLER Leylekler Yüksekova'yı sevdi
Yaralı güvenlik korucusuna ziyaret
YEREL HABERLER Yaralı güvenlik korucusuna ziyaret
Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda mühimmat ele geçirildi
Elektrik faturalarından kurtulmak için evinin bahçesine güneş panelleri kurdu
YEREL HABERLER Elektrik faturalarından kurtulmak için evinin ...
Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda silah ve mühimmat ele ...
Yüksekova’da korkutan yangın
YEREL HABERLER Yüksekova’da korkutan yangın
Hakkari şehidi 2 asker, törenle memleketlerine uğurlandı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Hakkari şehidi 2 asker, törenle memleketlerine ...
Hakkari şehitlerine uğurlama töreni
YEREL HABERLER Hakkari şehitlerine uğurlama töreni
Hakkari şehidi 2 asker, törenle memleketlerine uğurlandı
YEREL HABERLER Hakkari şehidi 2 asker, törenle memleketlerine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X