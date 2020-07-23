PKK terör örgütüne finansman sağlamak amacıyla kullanılan sığınakta uyuşturucu ele geçirildi

KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak?

"O kurnadan bu kurnaya"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari’de yürütülen Yıldırım2 Cilo Operasyonu kapsamında Yüksekova ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne finansman sağlamak amacıyla kullanılan sığınakta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteğiyle PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlatılan Yıldırım2 Cilo Operasyonu’nun devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "23 Temmuz 2020 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Kolbaşı köyü kırsal alanında yapılan operasyon neticesinde bölücü terör örgütüne finansman sağlamak amacıyla kullanılan 1 adet sığınak içerisinde; 10 kilo 40 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 9 adet gazlı ocak, 4 adet plastik leğen, 1 adet kazan, 3 adet tüp hortumu ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.