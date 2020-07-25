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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Saldırı için hazırlanmış EYP ele geçirildi

İHA

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Gündeş köyü kırsalında yapılan operasyonda, operasyonel birliklere ve konvoy faaliyetlerine saldırı ve eylemlerde kullanılmak üzere tuzaklanmış EYP ele geçirildi.

Saldırı için hazırlanmış EYP ele geçirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Gündeş köyü kırsalında yapılan operasyonda, operasyonel birliklere ve konvoy faaliyetlerine saldırı ve eylemlerde kullanılmak üzere tuzaklanmış EYP ele geçirildi.
Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteği ile gerçekleştirilen PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlatılan YILDIRIM2 CİLO operasyonu kapsamında; 24 Temmuz 2020 günü ilimiz Çukurca ilçesi Gündeş köyü kırsalında yapılan operasyonda tespit edilen 1 adet sığınak içerisinde, operasyonel birliklere ve konvoy faaliyetlerine saldırı ve eylemlerde kullanılmak üzere tuzaklanmış; 2 adet EYP (El Yapımı Patlayıcı), 4 adet uzaktan komutalı telsiz kontrollü pil bloğu, bin metre kablo ele geçirilmiştir. Tespit edilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun şekilde etkisiz hale getirilmiş olup, bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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