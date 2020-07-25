Belediye şehir içi toplu taşıma seferlerine başlıyor

Hakkari Belediyesi tarafından alınan yeni toplu taşıma araçları, seferlerine başlıyor.
Bir süre önce Hakkari Belediyesine alınan ve düzenlenen törenle tanıtımı yapılan 10 adet toplu taşıma aracının, 27 Temmuz Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vali Akbıyık, şehir içi toplu taşıma araçlarının 2731 Temmuz tarihleri arasında vatandaşları ücretsiz taşıyacağını ifade etti. Hakkari’nin huzur şehri olma yolunda hızla ilerlediğini dile getiren Vali Akbıyık, yeni araçların hayırlı olması temennisinde bulundu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.